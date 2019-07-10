10 июля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщает МО АР, приветствуя гостей, генерал-полковник Н.Садыков, подчеркнув важную роль глав государств в установлении отношений между двумя странами, отметил, что наше сотрудничество проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и, постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Генерал армии В.Герасимов, также отметив, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи в Баку с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе.

Minval.az