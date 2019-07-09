Пожар на российском подводном аппарате АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва экспериментального литиево-ионного аккумулятора. Короткое замыкание привело к его мгновенной разрядке и взрыву или серии взрывов. Раньше такие батареи, вероятно, не ставились на атомные подводные лодки. Об этом пишет издание «Фонтанка», информацию о возможных причинах катастрофы журналистам сообщили пять независимых друг от друга источников.

По данным издания, замыкание и последующий взрыв батареи произошел во время стыковки «Лошарика» к атомной подводной лодке-носителю БС-136 «Оренбург». Выжившие члены экипажа задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор на борту «Лошарика» и эвакуировались. Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат вместе с оставшимися в пострадавшем отсеке людьми.

По данным издания, российский атомный подводный флот пока не использует литий-ионные аккумуляторы. Эта технология, широко распространенная в бытовом применении, пока что остается сверхсовременной для подводного флота во всем мире, — отмечал в октябре 2018 года Центр анализа стратегий и технологий. По информации журналистов, литиевая батарея появилась на «Лошарике» не раньше, чем после ремонта в 2012 году.

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