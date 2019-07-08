Обозреватель The National Interest Лайл Голдстайн заявил, что соблазну добавить тактическое ядерной оружие к силам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно сопротивляться. Автор замечает, что в связи с ростом напряженности между Вашингтоном и Тегераном и рассуждения американского президента Дональда Трампа о том, что возможные удары могут унести жизни 150 человек, свидетельствуют о непонимании характера войны и ее рисков.

Отмечается, что более агрессивные тенденции замечены не только на Ближнем Востоке, но и соперничестве конкурирующих мировых держав, но их последствия будут катастрофическими. Недавние статьи в китайской военной прессе, посвященные тактическому ядерному вооружению, дают представления об опасном мире будущего, если в ближайшее время этим тенденциям не будет оказано противодействие, повествует «Газета.ру».

Как пишет издание, решение американской стороны о модернизации возможностей своих ядерных сил является «трусостью», которая, вероятно, приведет к «ядерному удару». При этом во время нахождения у власти предыдущих президентов США Вашингтон намеревался сокращать ядерные вооружения в будущем, но с приходом администрации Дональда Трампа эта установка изменилась. Соединенные Штаты уже начали разрабатывать новые ядерные боеголовки W-76-2. Автор упоминает предыдущие кризисы, которые могли привести в применению такого оружия, и замечает, что нужно сделать всего необходимое для того, чтобы не допустить распространения этого оружия.

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