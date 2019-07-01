С запада Казахстана вновь приходят драматичные сообщения. На нефтяном месторождении «Тенгиз» вспыхнули беспорядки. По официальной версии, спровоцировала их фотография: молодой ливиец, работающий на этом месторождении, выставил в WatsApp фото, где таким образом «разместил» антенну от рации в направлении девушки-казашки, что смысл получился оскорбительный и непристойный.

Как потом комментировали происшедшее в компании «Тенгизшевройл», «на строительной площадке Завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы». В переводе: возмущенные непристойным снимком рабочие-казахи поколотили работающих на Тенгизе иностранцев. В соцсетях появились ролики, как толпа закидывает камнями автобусы, а несколько рабочих в спецодежде бьют мужчину в гражданском. Один из рабочих рассказал репортеру радио «Азаттык», что «среди рабочих многие недовольны неравными условиями труда» и поэтому «немедленно вышли на акцию протеста» после появившейся фотографии. По его словам, в акции принимает участие «около 15 тысяч человек». Во время столкновений, передают официальные источники, пострадало около 30 человек. Сегодня, указывает МВД Казахстана, ситуация стабилизировалась, с участниками драки была проведена профилактическая беседа, конфликт удалось разрешить, ведется досудебное расследование по статье «Хулиганство».

Можно, конечно, поставить точку. Или, если очень хочется, порассуждать на тему «падения нравов» и даже провести параллель с арабскими туристами в Баку. Но…

Конечно, инцидент с непристойным снимком выглядит как обычная «бытовуха», однако случилось все вскоре после смены власти в Казахстане — а такой период по определению считается весь рискованным с точки зрения возможностей «раскачки» ситуации. Тем более что выборы президента уже ознаменовались серией митингов и столкновений с полицией. Но самое главное, вспыхнули беспорядки именно на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана — «Тенгиз». Вряд ли стоит напоминать: Казахстан, как и Азербайджан — крупный экспортер углеводородов. Плюс ко всему еще не во времена Нурсултана Назарбаева в Казахстане начали наращивать экспорт своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, в обход России, что явно не нравилось Москве.

Теперь появился новый «сигнал тревоги»: о покупке казахстанской нефти вместо российской заговорили в Беларуси. Проще всего, конечно, увязать это решение Минска с громким скандалом вокруг «грязной нефти», вспыхнувшем в конце апреля — тогда, напомним, в нефтепроводе «Дружба» оказалась нефть с солидной примесью хлорорганических соединений. Ее последовательно отказались принимать Беларусь, Польша и Германия, Минск еще совершенно справедливо потребовал от Москвы компенсацию за испорченное оборудование своего НПЗ. Но на нефтяном треке между РФ и Беларусью «искрило» и до «грязной нефти» в нефтепроводе, название которого — «Дружба» — сегодня звучит прямо-таки издевательски. Москва предприняла свой «налоговый маневр», резко повысив цены на нефть для Беларуси, и увязала возвращение к прежним ценам с «продвижением интеграции», то есть переуступкой суверенитета. А в Минске, что вполне логично, хотят покупать нефть без примеси хлорорганики и политики, и ищут альтернативу, в том числе в лице Казахстана.

Пока что, правда, нет ясности, как эта нефть физически может быть доставлена в Беларусь — пока что казахстанская нефть в этом направлении экспортируется по все тому же нефтепроводу «Дружба». Эксперты, впрочем, не исключают возрождения интереса к нефтепроводу Одесса-Броды-Гданьск, который может быть продлен и до польского Плоцка, и до Минска. Но если это прогноз на будущее, то само по себе рассмотрение Казахстана в качестве альтернативы России — уже реальность, и можно понять, как эта реальность тревожит Кремль.

Наконец, нельзя не заметить и другого: между Казахстаном и Москвой отчетливо «искрит». За несколько дней до беспорядков на Тенгизе со своими провокационными призывами «долбануть» по Алма-Ате выступил кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Затем на сайте «Регнума» появляется интервью писателя Верхотурова, который открыто называет Казахстан «ненадежным партнером» и перечисляет обиды: «Первая часть, касающаяся Крыма и позиции Казахстана. Естественно, по мнению Москвы, Нур-Султан как ближайший союзник должен был признать полуостров российским. И то, что это до сих пор не сделано, не может не беспокоить определенные группы лиц в Кремле». Потом добавляет: «Что касается других вопросов — раскачивания темы голода 30-х годов и перехода Казахстана на латиницу, то тут проводятся очень четкие параллели с событиями на Украине». А затем открыто пригрозил военным вторжением в том случае, «если Казахстан разорвет отношения, развернется в противоположную сторону и станет сотрудничать исключительно с США и западным странами. В пику России и Китаю. При таком варианте всё может закончиться не очень хорошо для всех. Вплоть до военного вторжения. Это опасно». Теоретически частное мнение, но агентство «Регнум» — не телеканал «Дождь» и не «Новая газета». «Частное мнение», не укладывающееся в генеральный курс Кремля, здесь не появляется. Особенно если с таким же частным мнением выступает еще и Соловьев.

А тогда уже беспорядки на месторождении «Тенгиз» получают совсем другое прочтение: судя по всему, под «бытовуху» пытаются замаскировать провокационную игру, конечная цель которой — заставить западных инвесторов покинуть Казахстан, лишить его экспортных возможностей и поставить в куда более жесткую зависимость от РФ. Так что у истории с непристойной фотографией проявляется впечатляющий политический бэкграунд с лейблом Made in Russia. Пусть даже в Москве и пребывали в полной уверенности, что его никто не увидит и не «прочитает».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az