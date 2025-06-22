Достигнут очередной крупный успех на пути к международной поддержке возвращения в Западный Азербайджан. В итоговую декларацию 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей в Стамбуле, был включён отдельный пункт по вопросу Западного Азербайджана, а также была принята специальная резолюция по этой теме.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана

«В документах, принятых на сессии, государства-члены ОИС решительно осуждают депортацию западных азербайджанцев, разрушение их культурного наследия и отрицание их права на возвращение, осуществляемые Арменией. При этом страны-участницы организации безоговорочно выражают поддержку безопасному и достойному возвращению западных азербайджанцев на свои исторические земли.

С принятием резолюции под названием «Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с территории современной Армении», вопрос Западного Азербайджана был закреплён в повестке дня ОИС как один из ключевых. Исполнительным структурам организации поручено заниматься этим вопросом на регулярной основе», — отмечается в заявлении организации.

Община отмечает, что после того как в прошлом году по инициативе руководства Азербайджана на саммите ОИС в Банжуле было принято решение по теме Западного Азербайджана, нынешние решения Совета министров свидетельствуют о последовательной и принципиальной позиции организации по данному вопросу.

Община Западного Азербайджана выражает убеждение, что принятые резолюции будут способствовать укреплению верховенства международного права и прав человека, а также достижению мира, справедливости и примирения в регионе. Община сердечно приветствует решения Совета министров ОИС и выражает благодарность государствам-членам организации за их поддержку.