Долгое время считалось, что люди пристрастились к спиртному всего восемь-десять тысяч лет назад. К этому историческому периоду относятся найденные археологами сосуды с выявленными в них следами алкоголя. Результаты новых исследований позволяют говорить, что знакомство с зеленым змием произошло намного раньше. Скорее всего, наши предки распробовали его десять миллионов лет назад, пишет ria.ru.

Руконожки пристрастились к спиртному

В 2016 году в одной из лабораторий Дартмутского колледжа в Нью-Гемпшире (США) ученые поили двух мадагаскарских руконожек и одного медленного лори нектаром равеналы — растения, чьими плодами эти приматы питаются в дикой природе. Напитки были трех видов: с низким (один процент), средним (три процента) и высоким (пять процентов) содержанием алкоголя. После того как животным дали распробовать каждый сок, они откровенно стали предпочитать самый алкогольный вариант. Этот нектар употреблялся чаще и в больших количествах.

Более того, когда спиртосодержащий сок заканчивался, руконожки тщательно проверяли контейнеры в надежде найти еще хотя бы капельку вожделенной жидкости. При этом независимо от количества выпитого алкоголя никаких признаков опьянения — дезориентации в пространстве или проблем с координацией — у подопытных не наблюдалось. А значит, любовь к спиртному — довольно древнее эволюционное приобретение, сделали вывод ученые.

По мнению авторов работы, несмотря на негативное влияние спирта на организм, алкоголь — отличный источник калорий для приматов, отличающихся быстрым метаболизмом. Животные не могли не натыкаться на забродившие фрукты и пробовали их. Те особи, чья пищеварительная система эффективно разлагала алкоголь, получали преимущество. Особенно в условиях постоянного недостатка калорий, ведь много энергии из листьев, стеблей и фруктов не извлечь.

Алкоголь спустил обезьян на землю

Данные американских исследователей вполне согласуются с теорией эволюционной природы алкоголизма у человека. Тяга к крепким напиткам могла возникнуть еще у древних гоминид или даже раньше. Ведь любители забродивших фруктов есть практически среди всех обезьян. Обычно склонность к алкоголю сопровождается особым вариантом гена ADH4, отвечающим за производство ферментов, без которых организм не справился бы с этиловым спиртом.

Но, как выяснили генетики из колледжа Санта-Фе и Университета Индианы (США), не у всех приматов этот ген работает одинаково. Например, у лемуров и бабуинов фермент, за синтез которого отвечает ADH4, значительно слабее человеческого. Всего же толерантные к алкоголю гены ученые определили у 17 видов приматов.

Расположив этих животных в порядке их появления в процессе эволюции, исследователи вычислили наиболее вероятного первого «алкоголика» на планете. Это общий предок человека, шимпанзе и горилл, живший около десяти миллионов лет назад. Благодаря одной случайной мутации его организм научился в сорок раз эффективнее усваивать этанол.

Примерно в это время древние гоминиды как раз переходили к наземному образу жизни. Среднемиоценовое похолодание заставило их спуститься с деревьев и питаться опавшими плодами, среди которых встречались и забродившие. В условиях недостатка пищи у особей, умевших переваривать такую еду, было больше шансов выжить.

Кстати, поэтому малые дозы этилового спирта (не выше трех-четырех процентов) могут быть полезны для здоровья. Именно столько алкоголя в перезрелых тропических фруктах.

Гены алкоголизма

Теорию алкогольной мутации в результате питания забродившими плодами подтверждает пример южноамериканских индейцев. Они медленно пьянеют и редко страдают алкоголизмом. Ученые связывают это с тем, что еще в начале ХХ века некоторые из этих народностей жили за счет собирательства. Чаще всего им попадались опавшие перезрелые фрукты. Поэтому скорость расщепления этилового спирта в их организмах невысокая. Побочный продукт переработки алкоголя — ацетальдегид накапливается медленно, но зато довольно быстро обезвреживается и выводится из организма. Как раз ацетальдегид вызывает похмелье и неприятные ощущения, когда человек слишком много принял на грудь.

Жители Восточной Азии тоже не склонны к алкоголизму, но по другой причине. Благодаря генетическим особенностям они быстро перерабатывают этиловый спирт в ядовитый ацетальдегид. А вот скорость второго этапа — обезвреживания токсина — у них, наоборот, низкая. Им физически трудно выпить много горячительного. По данным американских ученых, те, чей организм быстрее превращает алкоголь в ацетальдегид, на двадцать процентов меньше употребляют спиртного, чем все остальные.

Эксперименты на мышах помогли ученым выяснить, что ген KLB является главным регулятором алкогольного «аппетита» человека, который определяет то, как много может выпить его обладатель и как часто ему хочется это сделать.

В Японии и Китае таких трезвенников от природы почти семьдесят процентов, а вот в России геном, помогающим меньше пить, обладает лишь каждый десятый. Зато ДНК россиян позволяет долго не пьянеть.

Что касается алкогольной зависимости, то за ее развитие отвечают не только гены, связанные с процессами переработки этилового спирта, но и те, что определяют работу мозга, считает международная команда ученых. Изучив ДНК свыше миллиона человек, они выяснили, что на тягу к спиртному влияют 566 генетических вариантов. Среди них ген ADH1B, регулирующий метаболизм алкоголя, PDE4B, чья активность играет решающую роль в некоторых психических расстройствах, и DRD2, обеспечивающий функционирование дофаминергического рецептора D2. Последний играет важную роль в системе внутреннего подкрепления мозга.

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