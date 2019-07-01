Бывший министр иностранных дел Великобритании написал статью в газету Daily Telegraph, вступив в полемику с президентом России Владимиром Путиным касательно того, изжил ли себя либерализм.

По его словам, у Великобритании есть возможность доказать свою точку зрения, выйдя наконец из Евросоюза, передает РБК.

По словам Джонсона, важными особенностями либеральной демократии являются равенство всех людей перед законом и возможность каждого высказать свою позицию при голосовании. «Система Евросоюза лишает такой возможности, потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков», — считает Джонсон.

Претендующий на пост главы правительства Великобритании политик объяснил, что именно поэтому граждане выступили за Brexit. «Если мы и 31 октября не покинем ЕС, то это подорвет доверие граждан к политике. А когда мы тогда сделаем это? В Рождество? Никогда?» — задался вопросом Джонсон. По его словам, Великобритания ничем не будем отличаться от стран, где голосование проводится, формально у людей спрашивают их мнение, но на него никто не обращает внимания. «Например, как в Москве, где одна и та же команда таинственным образом все время остается у власти», — написал он.

«Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, при которой все находится в руках олигархов и особо приближенных к лидеру лиц, где в журналистов стреляют, где издеваются над либеральными ценностями, где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12% населения пользуется удобствами на улице, где реальные доходы населения снижались в последние пять лет», — написал Джонсон.

Minval.az