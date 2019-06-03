Активисты-экологи оставили сообщение для Дональда Трампа, который будет находиться в Британии три дня. Свое сообщение они буквально выстригли на траве, чтобы президент США мог увидеть его при посадке.

Фотографии скошенной травы были опубликованы в аккаунте магазина, торгующего экологичными товарами. На одной картинке изображен гигантский пенис с подписью «Дональд Трамп», на другой — медведь с отсылкой к проблеме изменения климата.

Minval.az