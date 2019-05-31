Губернатор Луизианы, демократ Джон Белл Эдвардс подписал закон, запрещающий аборты после того, как можно отчетливо услышать сердцебиение плода — то есть при сроках беременности позднее шести недель. Ранее закон большинством голосов одобрил парламент штата.

Запрет абортов в Луизиане, пишет CNN, вступит в силу только в том случае, если федеральный суд поддержит аналогичный закон, ранее принятый в Миссисипи.

Кроме Миссисипи и Луизианы законы, запрещающие аборты после того, как можно отчетливо услышать сердцебиение плода, были в последнее время приняты в Кентукки, Огайо, Джорджии и Алабаме, пишет «Медуза». Некоторые из этих законов не разрешают проведение аборта даже в случаях изнасилования и инцеста. Пока ни один из этих законов в силу не вступил.

Демократическая партия, членом которой является губернатор Луизианы, не поддерживает запрет абортов на сроках позднее шести недель. Однако сам Эдвардс известен как противник абортов.

Некоторые голливудские компании ранее заявили, что могут отказаться от съемок в штатах, где приняты жесткие законы об абортах.

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