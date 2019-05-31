В последнее время в Баку наблюдается прекрасная картина: яркие бабочки, кружащиеся над деревьями и газонами, и не только: бабочки залетают в окна квартир, стайками садятся на припаркованные авто, кружатся над детскими площадками. Не менее, чем мы, рады и крылатые жители города, кормовой рацион которых значительно расширился – опять же благодаря бабочкам.

Читатели, родившиеся в 60-70-х годах прошлого века наверняка помнят, как много представителей мира насекомых населяло наш город: зеленые жуки, которых мы почему-то называли «майскими» (хотя майский жук на самом деле выглядит совсем по-другому), жуки-короеды, стрекозы, божьи коровки, множество бабочек – от беленьких капустниц до лимонниц и боярышниц. Но если сравнивать фотографии Баку 70-х и Баку периода 2000-х, то можно заметить, как под напором строительного бума стремительно исчезала некогда буйная растительность Баку. Топоры и бензопилы рубщиков уничтожили множество сортов деревьев, которые являлись ареалом обитания для некоторых видов насекомых, и они постепенно исчезли из нашей жизни, но остались в памяти, связанной с периодом счастливого детства.

И вот сегодня, глядя на бабочек, кружащихся над дворами и улицами, мы, жители Баку, воспринимаем их появление как знак о том, что экологический баланс в городе восстанавливается, особенно если учесть, что сегодня деревья в городе больше сажают, чем вырубают, так же оформляются газоны и парки, высаживается большое количество сортов сезонных цветов. И. глядя на все эти старания, мы искренне надеемся, что родной Баку очень скоро вернет зеленый облик 70-х.

Тем не менее, в социальной сети Фейсбук некоторые уже выразили недовольство, связанное с бабочками. За последние три дня автор этих строк заметил статусы, где пользователи задаются вопросом: как избавиться от бабочек? По меньшей мере, странный вопрос. Понятно, если бы это были мухи, муравьи или тараканы. Но бабочки? Так и хочется в ответ на такие вопросы посоветовать авторам статусов поехать в Туркмению, ибо не так давно Гурбангулы Бердымухаммедов официально объявил, что в самое ближайшее время полностью очистит страну от бабочек и других насекомых. Зачем? Этот вопрос, скорее всего, следует задать лично Гурбангулы Бердымухаммедову, решившему грубейшим образом вмешаться в экологический баланс Туркмении и уничтожить важнейшую его часть. А ведь природа – идеальный организм жизни, в нем не бывает лишнего. Так, если будут уничтожены насекомые – постепенно улетят из страны птицы, после них начнется вымирание животных, питающихся этими птицами, и так далее…

Очень хочется задать аналогичный вопрос умникам, с пеной у рта призывающим уничтожить всех бездомных кошек и собак, но при этом в гневе «праведном» не разместившим почему-то ни одного статуса-обращения к коммунальным службам с просьбой очистить город от мусора.

Но давайте вернемся к бабочкам-крапивницам, наводнившим улицы Баку. Стоит ли опасаться их, нужно ли вооружаться знаниями об их уничтожении, об избавлении от этого «вредителя» (во всяком случае, именно так называют крапивниц некоторые пользователи Фейсбука, интересующиеся методами уничтожения крылатых красавиц)?

Сотрудник Minval.az обратился с этим вопросом к Директору института экологического прогнозирования Тельману Зейналову, который поспешил успокоить читателей: никакой опасности бабочки-крапивницы не представляют.

— Есть народная примета: наблюдая за поведением крапивниц, можно предсказывать погоду, и если вы заметили в ясный день, что бабочка мечется в поисках укрытия, значит, через несколько часов пойдет сильный дождь. Тем, кто ищет вопрос избавления от бабочек, советую повторить школьный курс зоологии, потому что я предполагаю, что в школе по этому предмету у них явно были двойки. Но я понимаю, что учебника они не раскроют, а потому ликбез проведу благодаря статье в Minval.az. Основная еда бабочек – это нектар, который они получают из растений. Бабочки переносят собранную ими пыльцу с цветка на цветок, опыляя, таким образом, разные культуры, бабочки занимают второе место в мире среди опылителей — после пчел и шершней, потому что без них многие растения, у которых нектарники расположены столь глубоко, что опылять их могут только бабочки с длинным хоботком, были бы подвержены исчезновению. Баку сегодня – это большой яркий цветник, и растений с глубокими нектарниками высажено много. Что же касается страха, то бабочки-мутанты бывают разве что в постапокалиптических фильмах ужасов, не иначе. Я понимаю, что люди с появлением интернета и прочих благ технического прогресса получают огромное количество информации, в том числе и липовой, засоряющей мозги. И результат засорения мозгов очевиден – судя по статусам, о которых вы упомянули. У бабочки и так недолгая жизнь: некоторые виды живут всего несколько дней, некоторые – несколько месяцев. Зачем же эту короткую, но прекрасную жизнь пытаться сделать еще короче?

Тельман Зейналов посоветовал жителям Баку воспринимать красоту с открытым сердцем, радоваться ярким краскам, которые нам дарит ее величество природа, оберегать и сохранять эту красоту, а не метаться в социальных сетях в поисках методов ее уничтожения.

Яна Мадатова

Minval.az