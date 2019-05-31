Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой опроверг информацию СМИ о том, что Анкара рассматривает просьбу Вашингтона отсрочить поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Аксоя.

«Информация, в последние дни распространявшаяся в некоторых средствах массовой информации, согласно которой Турция рассматривает просьбу США об отсрочке поставок С-400, не соответствует действительности. Процесс закупки С-400 у России продолжается согласно планам», — отмечается в коммюнике.

Minval.az