Кампания против понаехавших в Лондон коррупционеров и прочих преступников со всего мира набирает обороты.

Как передает «Би-би-си», британские следователи, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за второй жертвой.

С санкции Высокого суда они арестовали элитное жилье на сумму более 100 млн долларов, и теперь владельцу придется доказать, что квартиры и дома в фешенебельных районах Лондона нажиты добросовестно — или лишиться их.

Первой жертвой антиотмывочной кампании стала жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Прошлой осенью ей выписали дебютный ордер, обязывающий владельца «необоснованного богатства» доказать его законное происхождение.

Имя второй жертвы не называется, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая к тому же в причастности к тяжкому преступлению.

Национальность также не известна, однако, выписав первый ордер, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило, что фигурантами следующих шести-восьми дел станут люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.

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