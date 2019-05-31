

Марк Цукерберг сохранил пост председателя совета директоров компании, о чем было объявлено по итогам собрания акционеров в пятницу.

«На основании предварительных подсчетов голосов инспектором выборов каждое из предложений с пятого по 12-е было отвергнуто большинством поданных голосов», — сказал ведущий собрания в ходе аудиотрансляции заседания.

Предложение о смещении Цукерберга с должности было выдвинуто ранее несколькими акционерами, однако оно заведомо не имело шансов на успех.

Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров компании, что в том числе означает выделение 20 миллионов долларов на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и жилища.

Minval.az