Поставка российских ЗРК С-400 в Турцию будет иметь пагубный эффект для американской программы истребителей пятого поколения F-35, так как даст возможность России собирать разведданные об этом самолете.

Как передает РИА Новости, об этом заявила помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер.

«Осуществление этих поставок будет иметь пагубный эффект не только для программы F-35… Это потенциально нарушит совместимость Турции с НАТО – это ключевой аспект оборонительного альянса», — заявила Уилбаргер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Будем откровенны, С-400 – это российская система, разработанная для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. И, безусловно, нельзя представить, чтобы Россия не воспользовалась возможностью собирать разведывательную информацию», — добавила помощник главы Пентагона.

По ее словам, с этой точки зрения поставка Турции систем С-400 представляет для США «огромный вызов».

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