В Париже около 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста на площади Пале-Рояль перед Лувром. Об этом сообщает Europe 1.

Акцию активистки провели с целью «воздать дань уважения» шестидесяти женщинам, убитым с начала года во Франции.

Активистки прибыли на Пале-Рояль в четверг в 11 часов утра (13:00 по бак.вр.). Обнажив грудь и подняв кулаки, они около десяти минут провели на знаменитых колоннах Бурена. Под конец акции они пустили в ход розовые дымовые шашки и выкрикивали лозунги в защиту прав женщин: «Убитые женщины безразличны родине», «Ни одной больше!», «Останови феминицид!».

При этом на своей груди они написали имена убитых во Франции женщин: «Жозетт застрелили», «Шанталь избили до смерти», «Гаэль зарезали беременной» и т.д.

— Каждые два дня мы узнаём о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий, — заявила глава движения Femen Ирина Шевченко, осуждая «безразличие правительства».





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