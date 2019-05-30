Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара намерена продолжать путь вступления республики в Европейский союз. Об этом турецкий лидер сообщил на презентации «Стратегии правовых реформ», которая проходит в президентском дворце в столице Турции.

«Турция, несмотря на все несдержанные обещания, будет и дальше придерживаться пути вступления в ЕС. Несмотря ни на что, мы верим, что успешное завершение продолжающихся с 2015 года переговоров с ЕС также важно для Европы, как и для нас», — отметил президент, передает ТАСС.

Minval.az