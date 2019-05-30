Духовный лидер тибетских буддистов похвалил российского президента Владимира Путина за внимание к тому, что происходит в разных странах мира. Об этом Далай-Лама заявил в интервью РИА Новости.

«Российская Федерация — это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо», — приводит агентство слава Далай-ламы.

Он также сказал, что сегодня мир находится в критическом положении, поэтому российскому лидеру необходимо обдумывать свои действия и думать о пользе своих решений в долгосрочной перспективе.

Minval.az