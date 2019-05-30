Турция впервые использовала отечественную управляемую ракету «Bora» на севере Ирака против террористов РПК, сообщают турецкие СМИ.
Сообщается что ракеты «Bora» были запущены с территории Турции с расстояния в 280 километров.
«Все объекты террористов, на которые были нацелены ракеты «Bora», были уничтожены», — пишут СМИ.
Отметим, что в рамках операции ВС и ВВС Турции, получившей название Pençe («Лапа»), на севере Ирака в районе Хакурк уничтожено 19 террористов РПК.
Напомним, что накануне ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака.