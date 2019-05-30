В финском городе Турку копавшийся в баке мужчина угодил в контейнер мусоровоза.

Его вместе с отходами повезли на свалку, сообщает Yle.

Однако у бедняги был сотовый телефон, с помощью которого из мусоровоза он позвонил спасателям.

Мужчина рассказал, что во дворе одного из домов копался в мусорном баке, полностью находясь внутри него. В это время приехал мусоровоз и опрокинул содержимое бака вместе с ним в кузов. Оттуда мужчина смог позвонить в экстренную службу.

Используя сигнал GPS смартфона, спасатели обнаружили местоположение машины. Мужчину освободили и отвезли для осмотра в больницу.

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