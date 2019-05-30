Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, в организации испытывают «мрачные опасения» относительно его здоровья. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

Согласно сообщению, в последние семь лет здоровье Ассанжа серьезно ухудшалось из-за плохих условий жизни в посольстве Эквадора, которые несовместимы с базовыми правами человека.

При этом упоминается о том, что состояние Ассанжа в тюрьме продолжает резко ухудшаться, за семь недель он похудел, а в прошлую пятницу не смог нормально общаться из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что США предъявили Ассанжу еще 17 обвинений.

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