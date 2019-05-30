Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сумел сформировать коалиционное правительство из-за своего оппонента Авигдора Либермана, страну ждут парламентские выборы, передает Reuters.

В апреле партия Нетаньяху «Ликуд» одержала победу на выборах, обеспечив себе 35 мест из 120 в Кнессете. Партия главного конкурента Нетаньяху, «Наш дом Израиль» Либермана, набрала 34 места в парламенте. Сразу после поражения Либерман пообещал Нетаньяху, что его ждут «проблемы» при формировании коалиционного правительства.

За отставку кабмина проголосовали 74 члена Кнессета, 45 высказались за его сохранение.

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