Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием обвинений против России во вмешательстве в президентские выборы, заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил во время первого публичного выступления по результатам расследования, передает Associated Press.

Хотя следователи были объективны в отношении Трампа, президент «не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту, это неконституционно», пояснил спецпрокурор. По его словам, предъявить обвинения Трампу «не было варианта».

Мюллер добавил, что проведение расследования «принципиально важно» и у прокурора не было предубеждения в отношении президента США.

Он отметил, что Гепрокурор США Ульям Барр принял решение опубликовать в апреле весь доклад, тогда как Мюллер выступал за оглашение лишь отрывков, однако он не намерен комментировать это. Ранее СМИ писали о конфронтации между Мюллером и Барром по этому вопросу. Также Барр назначил федерального прокурора в Коннектикуте для изучения причин, по которым было начато расследование «российского дела».

В конце марта были оглашены результаты расследования Мюллера, которое продолжалось 22 месяца. Спецпрокурор не обнаружил сговора между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями перед выборами в 2016 году. В то же время он пришел к выводу, что на результаты американских выборов пытались повлиять 12 россиян, предположительно, сотрудников «Агентства интернет-исследований», также известного как «фабрика троллей».

В середине апреля доклад опубликовали полностью за исключением секретной информации.

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