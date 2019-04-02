Интервью Minval.az с военным экспертом Абузером Абиловым:

— Апрельские события 2016 года значительно перевернули очередную страницу хода карабахской войны, и показали мощь и силу азербайджанской армии. Сегодня хотелось бы вернуться в то время и вспомнить, как всё начиналось.

— Апрельские события начались не по нашей вине. Долгое время армянские вооруженные силы держали под прицелом азербайджанские сёла в Тертерском районе. Армяне видели, что никаких наступательных действий со стороны Азербайджана нет, и они хотели приблизить свои позиции к тем районам, в которых армяне ранее сидели. И после донесения разведки со стороны Азербайджана были предприняты ответные шаги, наступательные действия с целью освобождения территорий, которые пытались оккупировать армяне. В ходе военной операции была освобождена очень большая территория, высоты, имеющие стратегическую значимость – над селами Талыш и Ляля-Тепе, со стороны которого постоянно обстреливались населенные пункты Физулинского района, обстреливалось село, расположенное на нейтральной полосе – Джоджуг Марджанлы, была освобождена большая территория со стороны Тертерского и Геранбойского районов. Азербайджанской армии удалось откинуть армян с тех позиций, с которых они обстреливали наши сёла, в которых, кстати, несмотря на постоянные обстрелы, на тот момент проживало большое количество населения. Люди работали, дети ходили в школу, и в следствии армянских обстрелов ежедневно в этих селах происходили трагедии – было очень много убитых и раненых мирных граждан.

1 апреля было предпринято крупномасштабная наступательная операция, и благодаря героическим усилиям воинов азербайджанской армии были освобождены вышеуказанные территории. Но потом по стечению обстоятельств армянская сторона начала строить свои лживые пропагандистские козни, оправдываться, что не виновата в развязывании апрельского марш-броска. Скажем так: виновны или же нет, но территория тем не менее, все же наша. В любое время азербайджанская сторона имеет право на проведение антитеррористической операции, и выбить всю армянскую армию со своих законных территорий. Шахидам, павшим в боях за территориальную целостность Азербайджана ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.

— Но почему в таком случае марш-бросок был приостановлен? Ведь если бы ВС Азербайджана продолжили бы наступательные действия, то в карабахской войне, затянувшейся на десятилетия, это могло бы стать переломным моментом?

— Такие остановки в ходе Карабахской войны бывали неоднократно. Давайте вспомним операцию по освобождению территорий Физулинского района в 1994 году. Ныне покойный экс-президент Гейдар Алиев отдал в тот год приказ, и азербайджанская армия освободила больше 500 селений. Но победоносная операция была остановлена.

— Каковы причины остановки? Они были озвучены официально?

— Причина одна, и заключается в следующем: нагорно-карабахский вопрос давно уже перешел на уровень международных обсуждений, а, тем не менее, если бы решала только азербайджанская сторона, все могло бы быть сложиться иначе. Этим моментом очень хорошо и усиленно пользуются армяне, которые, обращаясь к посредникам, плачутся им в жилеточку, дескать, «мы – жертвы азербайджанской агрессии», причем, обращаются армяне именно к тем «посредникам», которые не имеют правильного компетентного мнения о позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Это ОБСЕ, это ООН, Франция, США, Россия. Именно к ним и обратились армяне с просьбой помочь остановить военные действия, потому что они отлично знали, что азербайджанская армия уже не та, что была в 1992 году или, скажем, в 2003 году. Сегодня воины Азербайджана дойдут до Карабаха. А в каком состоянии находится армянская армия? Это не секрет: в самом жалком и плачевном. И потому противостоять современной сильной армии Азербайджана они не могут, и потому прибегли к очередному давлению на мировых посредников. А посредники – как всегда: обещали много, а не сделали ничего.

— Насколько нам известно, во время апрельского марш-броска ВС Азербайджана ударили по армянским позициям новейшим оружие, которое противоборствующей стороне разве что во сне приснится.

— Да, в ходе антитеррористической чистки был открыт огонь по вражеским позициям из новейшего вооружения, которое за последние годы Азербайджан закупил у разных стран.

— Скажите, каково все-таки реальное количество погибших во время апрельской операции солдат ВС Азербайджана? Ходят слухи, что их было гораздо больше, чем 22 человека. Насколько нам известно, армянские СМИ публиковали информацию о своих потерях. Количество погибших солдат армянских ВС равнялось 44. И эта информация нам так же кажется нереальной.

— Информация, распространенная Министерством Обороны Азербайджана в отношении погибших в апрельских боях шахидов достоверна, так как ни разу еще не умалчивался ни один случай гибели – на фронте или в части – солдат ВС Азербайджана. Нет надобности скрывать факты гибели солдат, потому что у каждого из них есть родители, родственники, друзья. Со стороны армян постоянно сыплются обвинения в наш адрес, дескать, мы замалчиваем о своих потерях. А почему они тогда сами не говорят о реальном количестве своих убитых офицеров и солдат? В частности, о погибших в районе боевых действий солдат родом из Нагорного Карабаха? Хоть армяне и считают эту территорию своей, но, тем не менее, эти погибшие солдаты не имели родины, не имели паспорта, они просто люди НИОТКУДА. Мы анализируем некоторые кладбища в стороне Ханкенди. И видим, как там появляются очень новые могилы, в которых захоронены военные. Но почему же тогда в официальных военных сводках Минобороны Армении нет их фамилий? Из-за этого в апрельской войне кроме озвученной официально армянской стороной информации о численности потерь на самом деле было убито гораздо больше солдат – граждан, проживающих в Нагорном Карабахе и не имеющих паспорта Армении. Эти жители считают себя гражданами так называемого «Арцаха» незаконного созданного «государства», но по сути призыв с этой территории нигде не учитывается.

— Насколько возможен сегодня вариант повторения апрельских событий 2016-го года? Или снова все зависит от решения и мнения международных наблюдателей?

— Эта война все равно начнется – несмотря ни на ОБСЕ, н на ООН и прочих любителей толерантности. Все к этому идет, потому что армянская армия сегодня очень деморализована. И все это происходит несмотря на радужные уверения Пашиняна и Ко о том, что якобы Армения вооружается новейшим оружием, бронетехникой и истребителями. На самом деле, армия Армении в страшном упадке. Многие граждане Армении не считают Карабах своей территорией, им эта территория не нужна, они отстранены от всех региональных процессов. Армения – нищая страна. А теперь представьте: если нефтепровод проходил бы из Азербайджана по территории Армении – сколько денег они бы заработали! Не только труба: это и железные дороги, это любые большие проекты, которые позволили бы Армении – с учетом ее небольшой территории – стать довольно зажиточной страной. Но, по сути, правительство Армении отстранило армянский народ от этих процессов, страна нуждается в огромных ассигнованиях, а их нет. И не будет.

— Да, в СМИ часто распространяется информация о том, что армянские солдаты голодают. А голодный солдат, как известно, не вояка.

— Я приведу вам простой пример: образец тушенки, которую раздают армянским солдатам, не стала есть даже наша собака с позиций. И это только маленькие недостатки, есть гораздо более весомые.

— Например?

— В армянские ВС набирают больных, эти больные – в силу слабого здоровья, не могут продолжать службу. Ежедневно возникают вооруженные стычки офицерского состава с солдатским сословием, зафиксировано большое количество убийств, самострелов, самоубийств, гибелей на почве внутренних разборок. Совершается множество побегов, этого тоже нельзя не учесть. И вполне естественно, что армянские власти не понимают: детонатор рано или поздно сработает и произойдет масштабный бунт, в том числе и в рядах ВС. Я знаю, что больше половины армянских военнослужащих, проходящих службу в Нагорном Карабахе, воевать не будут в случае войны.

— В армянских СМИ так же частенько пишут о том, что в их армии воюют контрактники и наемники. Скажите, если Армения не в состоянии оплатить провиант своим солдатам, то откуда же берутся средства на оплату наймитов?

— Кого они называют контрактниками? Это младший командный состав. Это те, кто не может найти себе работу на гражданке. А в армии им платят. Да, раньше в рядах ВС Армении воевали наемники, но сегодня их почти не осталось. В ВС Азербайджана тоже есть контрактники, сверхсрочники, они получают очень солидную сумму. Я не думаю, что нищая Армения способна платить зарплату, аналогичную нашей.

Яна Мадатова

Minval.az