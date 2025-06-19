Тегеран рассматривает все варианты действий в ответ на возможное вступление США в конфликт с Ираном на стороне Израиля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

«Если Америка захочет выйти на поле [боя] на стороне сионистского режима активным образом, Ирану придется использовать свои инструменты, чтобы преподать урок агрессорам и защитить свою национальную безопасность и национальные интересы. У наших военных, принимающих решения, на столе лежат все необходимые варианты», — приводит его слова агентство ISNA.