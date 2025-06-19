Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация, сложившаяся в результате противостояния между Ираном и Израилем. Министр иностранных дел Канады также поблагодарила Азербайджан за оказанную поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана.

Дж.Байрамов, в свою очередь, поздравил Ананд с назначением на эту должность и пожелал ей успехов.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.