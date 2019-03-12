Великобритания, Ирландия, Франция, Австрия, Голландия и Германия закрыли свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии. А европейское Агентство авиационной безопасности готовится запретить эксплуатацию этого судна. Семьсот тридцать седьмым, летевшим в Соединенное Королевство, пришлось развернуться прямо в воздухе и отправиться в обратный путь.

Росавиация направила запросы в компанию Boeing и Федеральную авиационную администрацию США. Представители ведомства попросили рекомендацию по дальнейшей безопасности эксплуатации этих лайнеров. Ведь всего в мире — 387 подобных Boeing почти в 60 странах мира.

В США, тем временем, выпустили директиву о поддержании летной годности самолетов. В ней говорится о так называемых «конструктивных изменениях». Насколько они эффективны – сказать сложно.

«Безопасность является нашим главным приоритетом. Мы принимаем все меры для полного понимания деталей произошедшей аварии, тесно сотрудничаем со следственной группой и всеми соответствующими органами. Расследование находится на начальной стадии, на данный момент у нас нет оснований для выдачи новых указаний операторам», — сообщили в Boeing.

Согласно сообщению The Wall Street Journal в корпорации Boeing состоится ряд проверок.

Minval.az