Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает «Советский спорт».

По информации издания Miami Herald, Макгрегор был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего фаната. Как сообщили в полиции, это произошло после того, как поклонник сфотографировал бойца около отеля. Спортсмен разбил телефон и унес с собой, поэтому ему предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве.

Мmafighting.com сообщает, что пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии.

Во Флориде боец готовился к тому, чтобы вернуться в UFC.

Позже Макгрегора отпустили, сделав ему традиционный снимок для уголовного дела — магшот — и выписав штраф в размере 12 500 долларов.

WATCH: Footage from moments ago as MMA star #ConorMcGregor leaves jail in Miami-Dade County. He was arrested earlier today after allegedly smashing a man’s phone and taking it. Read the latest here: https://t.co/EdMPjTYBMp pic.twitter.com/hDASDqwV3C

— CBS4 Miami (@CBSMiami) March 12, 2019