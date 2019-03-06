Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает в среду Генеральная прокуратура страны.

«В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Генпрокуратуре, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам 18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к десяти годам лишения свободы. Первого июля 2018 года наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте. Приговор был изменен по соображениям гуманности и принимая во внимание взятые осужденной «обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», отметили в Генпрокуратуре.

На осужденную возложили обязанности соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб, сообщили в ведомстве.

«Однако осужденная Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом ограничения, не выполняя тем самым обязанности», — добавили в Генпрокуратуре.

Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что ее мать «была похищена» сотрудниками Генпрокуратуры из квартиры в Ташкенте, где с конца июня 2018 года проживает после условно-досрочного освобождения.

Генпрокуратура Узбекистана опровергла утверждение Иман Каримовой. Представитель ведомства заявил РИА Новости, что фотографии, размещенные в Instagram-аккаунте дочери, где якобы изображено похищение, «довольно старые».

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