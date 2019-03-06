ЕС считает Грузию безопасной страной, поэтому ее граждане не смогут получить в странах Евросоюза убежище.

Как передает РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Уточняется, что граждане Грузии могут посещать станы Евросоюза без виз, однако представители некоторых европейских стран выразили обеспокоенность из-за большого числа прибывших из Грузии соискателей убежища.

«После либерализации визового режима в страны Евросоюза въехало несколько сот тысяч человек и лишь несколько тысяч подали заявки на поиски убежища… При этом хочу призвать представителей СМИ использовать свои возможности и сообщить населению, что граждане Грузии не смогут получить убежище в Европе, так как Грузия — безопасная страна», — сказал еврокомиссар.

По его словам, сейчас не существует риска приостановки безвизового режима.

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