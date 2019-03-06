Шесть человек погибли в результате ДТП на федеральной трассе Кавказ».

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел около 5:30 утра на 252 километре трассы в районе Невинномысска. Двигавшийся в направлении Минеральных Вод водитель автомобиля ГАЗ-66 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном «Мерседес Вито».

В результате от полученных травм скончались 6 человек. Еще 5 человек госпитализированы с травмами средней тяжести.

По имеющимся данным, минивэн осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Водитель «ЗИЛа», который в среду утром выехал на встречную полосу в Ставрополье и столкнулся с минивэном из Азхербайджана, мог уснуть за рулем. Об этом заявил начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов.

Сафонов добавил, что на месте аварии отсутствовало осевое барьерное ограждение, что также стало одной из причин ДТП.

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