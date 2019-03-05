ЕС не ставит перед Арменией вопроса о геополитической ориентации. Повестка сотрудничества с ЕС полностью ориентирована на осуществление реформ.

Как передает aysor.am, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по внешним отношениям.

«Несомненно, наше сотрудничество с Россией очень важно, поскольку мы продолжаем оставаться стратегическими партнерами. В отношениях Армении с Россией и ЕС нет и не может быть противоречий. Эти отношения прозрачны. Считаю важным подчеркнуть, что наше сближение с ЕС не подразумевает заговора против России, точно так же, как нет заговора против ЕС в наших продолжительных отношениях с Россией», — сказал Н.Пашинян.

«Считаю чрезвычайно важным сотрудничество в сфере энергетики. Мы намерены развивать сотрудничество в этой сфере с Россией и Ираном», — сказал премьер.

Minval.az