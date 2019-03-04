Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против России.

Как передает ТАСС, с такими словами он выступил в воскресенье в интервью Общественному телевидению Грузии.

«Руководство России считает, что интеграция Грузии в НАТО создает какую-то напряженность в регионе и создает угрозу РФ. Мы же хотим ответственно заявить, что сотрудничество нашей страны с альянсом никак не направлено против кого-либо, не направлено против РФ», — сказал Абашидзе. По его словам, «сотрудничество Грузии с НАТО призвано содействовать сохранению и утверждению мира и стабильности в регионе».

Это первый официальный комментарий представителя властей Грузии на недавние высказывания представителей РФ о сотрудничестве Грузии и НАТО. В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает РФ принимать ответные меры. Он привел в пример учения, к участию в которых привлекаются Украина и Грузия, что, по словам Шойгу, нарушает существующую систему безопасности в мире.

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