Рамзан Кадыров назвал чудом итоги развития Чечни за последние 12 лет, что он ее возглавляет. Об этом глава республики написал в Telegram.

Он напомнил, что перед властями Чечни стояло много задач: от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда. «Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, и при поддержке президента России Владимира Путина мы совершили чудо», — подчеркнул Кадыров.

По его мнению, республика превратилась в один из самых стабильных и безопасных субъектов страны. «Мы разгромили международный терроризм, в разы сократили безработицу, привлекли многомиллиардные инвестиции, поставили на рельсы устойчивого развития промышленность и АПК, обеспечили достойные условия для бизнеса, вдохнули новую жизнь в образование и здравоохранение», — подытожил глава региона.

Он подчеркнул, что продолжит упорно трудиться на благо народа, «пока бьется сердце».

Minval.az