Саммит глав государств США и Северной Кореи завершился досрочно из-за требования американского президента Дональда Трампа закрыть секретное предприятие по обогащению урана. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на бывшего сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо.

По его словам, в ходе саммита в Ханое американская сторона заявила, что ей известно о заводе, и потребовала ликвидировать его. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался выполнять требование Трампа, после чего переговоры были приостановлены.

Так заявил Тхэ Ён Хо, получивший политической убежище в Южной Корее, речь идет об объекте в в городе Чхоллима в окрестностях Пхеньяна. Американская разведка и специалисты Центра по ядерному нераспространению Института международных исследований Миддлбери получили данные о местонахождении завода на основе анализа спутниковых снимков. По словам северокорейской стороны, Пхеньян предложил полностью и навсегда прекратить испытания ядерных ракет и ракет большой дальности, а также демонтировать все объекты по производству плутония и урана под наблюдением США. Взамен Северная Корея потребовала частичной отмены санкций. Трамп утверждает, что Ким Чен Ын требовал полной отмены санкций. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

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