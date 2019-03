Компания SpaceX впервые запустила многоразовый корабль Crew Dragon, который будет доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 2 марта сообщили в твиттере компании, передает RTVI.

«Этот успешный запуск знаменует собой новую часть американского превосходства и приближает нас к тому, чтобы американские астронавты летали на американских ракетах с американской земли», — написал директор NASA Джим Брайденстайн. Он также поздравил команды SpaceX и NASA с запуском Crew Dragon.

Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде в 2:49 утра по Североамериканскому восточному времени (11:49 по Баку). Капсула успешно отделилась от ракеты примерно через 11 минут после взлета. По сообщению SpaceX, пристыковаться к МКС корабль должен 3 марта. Первая ступень ракеты-носителя уже приземлилась на плавающую платформу Of Course I Still Love You.

Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe — Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.

Корабль пробудет на МКС около недели и 8 марта отстыкуется обратно. Как сообщает NBC News, он рассчитан на перевозку семи пассажиров. Но в этот раз вместо астронавтов на борт поместили около 450 фунтов груза, а также манекен, который символично назвали Рипли, в честь героини Сигурни Уивер в «Чужом».

SpaceX Crew Dragon разработан в сотрудничестве с NASA, чтобы помочь ведомству вновь пополнить свой парк космических кораблей. Сейчас экипаж может попасть на МКС только российскими кораблями «Союз». Место для одного астронавта обходится NASA $81 млн.

Minval.az