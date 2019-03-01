Глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания Observador заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

В своем материале Климкин называет Украину «наследницей Киевской Руси», а появление России и Белоруссии объясняет отделением от Киевской Руси.

Он также заявляет, что Украина на протяжении всей истории играла «важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей», а принятие в 988 году в Киевской Руси христианства, по мнению Климкина, предопределило европейскую судьбу Украины.

Министр выразил мнение, что Украина всегда была европейской нацией, потому что менталитет украинцев полностью соответствует ценностям европейцев. Киевская Русь, которую Климкин отождествляет с Украиной, по мнению министра, дала толчок развитию христианства по всему миру.

«Украина-Русь не только получили привилегии от христианства, но и многое дали Церкви Христа, Европе и всему миру. После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия. В итоге христианская религия распространилась на огромной территории от Карпат до Камчатки», — пишет глава МИД Украины.

Кроме того, Климкин добавляет, что Киевская Русь много раз на протяжении истории спасала Европу от порабощения, приводя в пример татаро-монгольское нашествие, а также «защиту от Османской империи».

Министр также рассказывает об «исторической травме» Украины, связанной с СССР. По его словам, украинцы на протяжении всего времени существования Советского Союза боролись против «коммунистического тоталитаризма», а также всегда защищали демократию и европейские ценности.

В настоящее время, по словам министра, Украина является уникальным пространством, где объединены и мирно сосуществуют все религии Центральной Европы.

«В данный момент горячее сердце Европы бьется на Украине. Европа переживает моральный кризис, сомневается в собственной правоте, а ее жители уже не готовы в случае необходимости встать на защиту европейских ценностей. Украинцы не только готовы это делать — они единственные, кто отстаивает эти ценности с оружием в руках на поле боя», — пишет Климкин.

Глава МИД Украины также отмечает, что Россия собирается любыми способами взять под контроль Украину и «разрушить» западную цивилизацию. Поэтому он просит все народы Европы объединиться вокруг христианских и демократических ценностей, которые, по его словам, на протяжении более тысячи лет определяли успех Украины, Европы и всей западной цивилизации.

«Сегодня мы являемся свидетелями специально разработанной крупномасштабной операции по их уничтожению. Защитить их — наша общая обязанность», — заявляет Климкин.

Minval.az