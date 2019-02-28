Прогнозы, сделанные в прошлом году в отношении растущей важности соперничества великих держав, до сих пор звучат в наших ушах.

Более того, стратегически важная для нас среда становится все более непредсказуемой. Сегодня крупные державы открыто оспаривают основанный на правилах международный порядок и стремятся продвигать альтернативные представления о мире, разделенном на сферы влияния. Геополитическое соперничество усугубляет напряженность и сигнализирует о наступлении новой «эпохи распространения», рискуя перерасти в непреднамеренную военную конфронтацию. Изменение климата становится реальной угрозой, а киберпространство и кампании по распространению дезинформации являются новым оружием 21-го века.

Для Европейского Союза ответ очевиден: эти проблемы могут быть решены только с помощью применения многостороннего подхода. Если мы будем едины, у нас будут инструменты и политический вес для формирования будущего мирового порядка. Вот почему вместо того, чтобы отступать от международного сотрудничества и глобального партнерства, ЕС усиливает свою приверженность решению глобальных проблем вместе со своими партнерами. Это, в частности, относится к Парижскому соглашению об изменении климата, Совместному всеобъемлющему плану действий по обеспечению мирного характера ядерной программы Ирана, Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, стратегии ЕС по взаимодействию Азии и Европы и реформе ВТО.

Хотя эти соглашения, по существу, трудны для достижения, мы убеждены, что они являются наилучшим способом обеспечения мира, процветания и безопасности во всем мире, в особенности в тот момент, когда становится ясно, что ни одна страна не может решить эти проблемы в одиночку. Я убеждена, что этот подход является правильным. Тот факт, что требования наших партнеров к действию со стороны ЕС никогда не были такими высокими, говорит сам за себя.

При наличии возможностей необходимость определения общих решений для общих проблем не только подчеркивается, но и претворяется в жизнь. Поэтому ЕС инвестирует в расширение международного сотрудничества и партнерских отношений, прежде всего с НАТО, ООН и региональными организациями, такими как Африканский союз и АСЕАН. Наше трехстороннее сотрудничество ЕС-АС-ООН в решении общих проблем, таких как миграция, показывает, как решения, принятые в многостороннем формате, могут способствовать повышению безопасности, стабильности и процветания.

Например, в соответствии с предупреждением, изложенным в Специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН о глобальном потеплении, необходимо срочное принятие мер в отношении изменения климата. Эта логика лежит в основе неустанных усилий ЕС по достижению успешного результата в рамках Конференции по изменению климата в Катовице (COP24). Превратив свои амбициозные обязательства на 2030 год в конкретные действия, ЕС станет примером для остальных. Это стало ясно в июне на мероприятии высокого уровня по вопросам климата и безопасности, которое проводилось ЕС.

В секторе безопасности ЕС продолжает отстаивать свою роль в качестве поставщика безопасности. В рамках активизации совместных усилий по эффективной борьбе с терроризмом, ненавистью и насильственным экстремизмом ЕС работает не только внутри своих границ, но и принимает участие в 16 миссиях по урегулированию кризисов на местах, что включает в себя координацию работы до 4000 мужчин и женщин. От укрепления потенциала сил внутренней безопасности в Центральноафриканской Республике, Мали и Нигере до поддержки реформы сектора безопасности в Ираке, борьбы с пиратством у берегов Сомали и предотвращения возобновления насилия в Грузии — ЕС продолжает укреплять международную безопасность как в соседствующих странах, так и по всему миру. Это дополняется постоянным участием в более чем 40 посреднических мероприятиях по всему миру — от Колумбии до Йемена и Филиппин — и подкрепляется финансовой помощью, поскольку ЕС остается ведущим донором в сфере развития и гуманитарной помощи.

Поскольку Европа берет на себя больше ответственности за свою собственную безопасность, на передний план выходит обсуждение европейской стратегической автономии, и не без споров. Как бы там ни было, суть этих споров сводится к простому утверждению: при необходимости европейцы должны иметь возможность защищать и оборонять собственные интересы и ценности, а также быть в состоянии действовать. Мы хотим иметь возможность сотрудничать с третьими странами на наших собственных условиях.

В связи с этим мы ускорили разработку совместных военных возможностей посредством нашего Постоянного структурированного сотрудничества, мы увеличим совместное инвестирование через Европейский оборонный фонд, мы оптимизируем структуры военного командования, и мы договорились о заключении соглашения об укреплении гражданского урегулирования кризисов. Как таковые, эти инициативы также способствуют укреплению европейской опоры НАТО и коллективной обороны.

Расширение ответственности также включает в себя повышение нашей собственной устойчивости и потенциала в энергетике, освоении космоса, инфраструктуре и других критически важных секторах. Мы, европейцы, не можем мириться с вмешательством и дестабилизацией через гибридные и кибератаки, поэтому мы постоянно фокусируемся на укреплении потенциала кибербезопасности, улучшении защиты данных и сдерживании дезинформации посредством недавно принятого Плана действий по противодействию дезинформации.

Также мы должны соблюдать бдительность, чтобы сохранить достижения в области нераспространения, в частности, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) или ядерное соглашение с Ираном, поскольку на кону стоит наша собственная безопасность. Демонтаж имеющейся на данный момент архитектуры и начало с нуля не может быть отправной точкой в решении этих вопросов. Мы, европейцы, работаем на всех уровнях в целях содействия универсализации и выполнения существующих соглашений, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия и Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет. Мы также настаиваем на вступлении в силу Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний, который может сыграть важную роль в нашей работе по обеспечению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации в Северной Корее.

Расширение ответственности не ограничивается вопросами обороны. Безопасность сегодня — это также и вопрос экономической безопасности. Это понятие включает в себя стратегическую важность евро и необходимость обеспечения полноценной роли единой валюты на международной арене. Продвижение международной роли евро является частью приверженности Европы открытой, многосторонней и основанной на правилах глобальной экономике. Экстерриториальные последствия санкций также являются испытанием для ЕС в контексте выполнения собственных политических обязательств. В целях разрешения этого вопроса мы разрабатываем механизмы, которые будут помогать, защищать и обеспечивать гарантиями субъектов экономической деятельности при ведении законного бизнеса за рубежом.

Как европейцы, мы не можем позволить себе терять время или отставать от других в изобретательности. Нам необходимо модернизировать наши подходы и активнее взаимодействовать с новыми субъектами на стыке технологий, внешней политики и политики безопасности. Для обеспечения гарантии того, что международная этика и правила могут идти в ногу с человеческой изобретательностью, Верховным Представителем ЕС учреждена Глобальная техническая группа, в которую вошли руководители крупных технологических компаний. Используя эти возможности, мы также должны серьезно относиться к последствиям для безопасности, что стало темой недавнего сообщения Европейской Комиссии по искусственному интеллекту.

Учитывая все вышеизложенное, поддержка многостороннего сотрудничества, основанного на нормах, и расширение европейской стратегической автономии не являются противоречащими друг другу концепциями. Если мы повысим устойчивость перед лицом новых рисков, Европейский Союз сыграет свою роль в активизации укрепления многостороннего порядка и станет силой, с которой следует считаться в качестве непоколебимого субъекта в нестабильном мире.

ХЕЛЬГА МАРИЯ ШМИДТ, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей.

Эта статья первоначально появилась в издании «The Security Times«.

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