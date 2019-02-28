Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану накануне исполнилось 65 лет. Поздравили турецкого лидера многие коллеги, в том числе и Владимир Путин. Как уточняет пресс-служба Кремля, лидеры также обсудили подготовку к проведению в апреле заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией в Москве. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры государств, «пользуясь случаем, кратко поговорили по делам». Упоминалась ли среди этих дел Сирия, официальные источники молчат.

Но как раз в эти дни Москва официально признала: Россия и Турция не договорились о том, какие курдские формирования в Сирии считать террористическими. Причем речь идет не об очередной «утечке» — такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью вьетнамским и китайским телеканалам. «У нас нет единого понимания того, кого среди курдов считать террористами. У Турции особая позиция. Мы понимаем ее обеспокоенность, но все-таки необходимо отделять зерна от плевел и посмотреть, какой из курдских отрядов на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турецкой республике», — цитирует его ТАСС. Затем Сергей Викторович попытался переложить ответственность на США и отметил, на северо-востоке Сирии США создали множество проблем, так как сделали ставку на курдов, которым отдали арабские земли, что вызвало раздражение и озабоченность у Турции. После чего подытожил: «Может, замысел Вашингтона и состоял в том, чтобы создать столько проблем с тем, чтобы потом, как там любят, руководить процессом».

В Анкаре тут же ответили, что прекрасно умеют «отделять зерна от плевел». Эрдоган в интервью телеканалу NTV назвал высказывания Лаврова ошибочными и напомнил: «В составе моего кабинета министров на протяжении многих лет работали мои курдские братья. Утверждения Лаврова ошибочны, неправильно такое говорить. Полагаю, что наш министр иностранных дел уже сделал необходимое предупреждение».

Вспомним: в дипломатии, особенно на высшем уровне, о разногласиях говорить не любят, особенно если страны демонстрируют партнерство, и предпочитают уладить все по-тихому. Но если Лавров признает, что Россия не смогла договориться с Турцией, какие курдские отряды считать террористическими, а какие — нет, и советует Турции «отделять зерна от плевел», а Эрдоган в ответ называет его мнение ошибочным и подчеркивает, что Турция воюет с террористами, а не всеми курдами без разбора — это серьезно. Особенно если учесть некоторые обстоятельства.

Есть, конечно, усиленно навязываемая российскими СМИ схема, которую пытался в очередной раз озвучить и Лавров: дескать, «игры» с курдскими отрядами в Сирии ведут США. Но США, напомним, объявили о выводе своих войск из Сирии и отказали в поддержке курдским отрядам. Которые принялись спешно искать новых хозяев и…заключили союз с Башаром Асадом. Что даже теоретически не могло произойти без «отмашки» со стороны Москвы. Более того, информацию к размышлению дает встреча в Сочи 14 февраля президентов Турции, Ирана и России Эрдогана, Путина и Роухани, где уже президент Ирана заговорил о необходимости «соблюдать права курдов». Наконец, появление асадовских сил и российской военной полиции в Манбидже —это более чем красноречивое свидетельство, что курды в Сирии просто «сменили хозяев».

Наконец, нелишне вспомнить: Кремль начал патронировать ту же РКК с момента ее создания — кстати говоря, эта группировка вышла из среды того самого турецкого левого вооруженного подполья, которое с самого начала пестовал здесь Кремль, пытаясь столкнуть Турцию на рубеже семидесятых-восьмидесятых в «афганский вариант». Нешуточную поддержку по прямому указанию Москвы оказывал РКК и официальный Дамаск. В 1998 году Сирия и Турция оказались на грани войны именно из-за поддержки, которую власти САР оказывали РКК. В последние месяцы многим казалось, что это традиционное распределение симпатий и антипатий сломано, но сегодня на Ближнем Востоке все, похоже, возвращается к испытанным ориентирам. То есть, назовем вещи своими именами, РФ вновь разыгрывает против Турции в Сирии «курдскую карту». И как минимум не случайно, что именно теперь в Сирии появился и армянский военный контингент. Армения, напомним, не раз выступала в качестве «канала связи» с террористическими группировками, включая РКК, а боевики этой группировки не раз «всплывали» на ее территории уже после начала военной операции России в Турции. И вряд ли могли попасть в Армению без ведома РФ с учетом того, что границы Армении с Турцией и Ираном и даже КПП в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване контролируют российские пограничники. А это значит, что в то время, как Турция развивает партнерство с Россией, даже ценой «сложностей» в отношениях с США, Кремль, назовем вещи своими именами, наносит Анкаре удар в спину, пытаясь разыграть против Турции в Сирии и «курдскую», и, по всей видимости, «армянскую» карту.

Только вот безопасность собственных границ и борьба с терроризмом — не тот вопрос, который в Анкаре отодвинут на второй план ради экспорта помидоров.

Нурани

Minval.az