Судебные приставы привели в исполнение решение Кировского райсуда Екатеринбурга о демонтаже незаконной постройки известной кулинарной штаб-квартиры азербайджанской диаспоры – кафе «Каспий» на берег озера Шарташ на улице Проезжей. Снос заведения осуществлялся за счет собственника, который стал невыездным за пределы РФ, передает «АиФ-Урал».

«Суд постановил обязать должника произвести снос самовольной постройки кафе «Каспий». Добровольно должник демонтировать постройку отказывался», — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Более того, собственника заведения ограничили в праве покидать пределы Российской Федерации, за многократное неисполнение требований законодательства. «Также в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора», — добавили в управлении.

Судебные споры в отношении незаконной постройки велись довольно продолжительное время. За этот период прокуратура города смогла выиграть три иска в областном Арбитражном суде: иски касались эксплуатации заведения без разрешительной документации, нарушений требований технического регламента и продажи алкоголя без лицензии.

Тяжбы начались в 2013 году и лишь в марте 2016 года судебные приставы при помощи техники снесли спорное кафе. Однако практически сразу после сноса, владелец вновь начал проводить строительство заведения. В то время руководитель общественной организации «Азербайджан» Шахин Шыхлински презентовал новый проект руководству города со словами о его согласованности в Главархитектуре и Комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга. Суд вынес повторное решение о сносе скандального кафе.

Minval.az