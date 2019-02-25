«В ходе состоявшегося 25 февраля телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы», — говорится в сообщении.
Дата: 2019/02/25 15:41
Раздел: Бывший СССР
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