Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшегося 25 февраля телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Minval.az