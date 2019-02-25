Арестован водитель BMW Х6, из-за которого в центре Петербурга погибли два человека. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что суд Петербурга принял решение арестовать 30-летнего нарушителя, который сбил пятерых пешеходов в ночь на 24 февраля. Инцидент произошел на Невском проспекте.

Судья заключила, что водитель отправиться в СИЗО на два месяца.

Напомним, что гражданин Азербайджана Мурад Касымов на автомобиле марки BMW X6 совершил наезд на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, в результате чего два человека погибли. Оказалось, что он был лишен права управлять машиной 13 ноября 2018 года.

Мурад Касымов заявил, что раскаивается. Уже после того как ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца, он добавил, что «готов понести наказание».

— Я раскаиваюсь. Сожалею. И готов понести наказание,- приводит слова Мурада Касымова телеграм-канал Life Shot.

Minval.az