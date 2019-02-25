Пожар, вспыхнувший в здании правительства Армении на площади Республики, был потушен. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь МЧС республики Сатеник Асилян.

«Пожар возник в одном из кабинетов на последнем этаже. Сгорели 3 телефона, стол, стул, бумаги и кабель», — отметила она.

Огонь удалось потушить местными силами, еще до прибытия пожарных. Сейчас территория кабинета продолжает дымить.

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Здание правительство Армении горит в Ереване, на место выехали шесть пожарных машин, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС страны.

«Сигнал о пожаре правительственном здании №1 в Ереване поступил в 09.03. Возгоранию дана вторая степень сложности. На место происшествия направлены шесть пожарных машин», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Там же работает группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.

Minval.az