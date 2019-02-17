Поставки американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут начаться не ранее 2026 года в случае подписания соответствующего контракта. Об этом в ходе 14-й международной военно-технической выставки IDEX 2019 сообщил представитель разработчика самолета — американской корпорации Lockheed Martin, передает ТАСС.

«В настоящее время все производственные мощности корпорации направлены на реализацию уже имеющихся контрактов с вооруженными силами США и иностранными партнерами. Таким образом, в том случае, если какая-либо страна, в том числе и ОАЭ, закажет F-35, первые поставки могут быть осуществлены не ранее 2026 года», — проинформировал он.

По словам представителя Lockheed Martin, вопрос передачи технологий F-35 также является достаточно острым. «Передача так называемых «чувствительных технологий» [sensitive technologies] осуществляется только иностранным партнерам США по программе F-35, ОАЭ в их число на данный момент не входит», — сообщил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности локализации производства F-35 в ОАЭ.

В ноябре 2017 года представители Военно-воздушных сил (ВВС) ОАЭ впервые сообщили о намерении Абу-Даби закупить 24 истребителя F-35 в составе двух эскадрилий.

Общий объем портфеля заказов на истребитель F-35 составляет порядка 3 тыс. машин, закупки ведутся в рамках контрактов на отдельные партии. В ноябре прошлого года корпорация Lockheed Martin подписала очередной контракт стоимостью 6 млрд долларов. Он предполагает в том числе экспорт 159 истребителей F-35 модификаций A и B.

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