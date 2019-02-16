В социальных сетях появилась фотография с изображением украинского лидера Петра Порошенко на билборде, на котором слово в слово повторяется предвыборный лозунг президента России Владимира Путина 2012 года, передает РИА Новости.

Отмечается, что на изображении Порошенко агитирует проголосовать за него на предстоящих выборах, которые пройдут в марте 2019 года.

Многие пользователи твиттера попытались найти отличия в слоганах двух президентов, но не смогли.

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия… Хоть перевести додумались», — написали пользователи.

предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay — IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.

Minval.az