Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил в субботу на мероприятии, посвященном политике расширения НАТО.

Как передает ТАСС, в круглом столе, который прошел в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, приняли участие руководитель конференции Вольфганг Ишингер, заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер, министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская и др.

Обращаясь к собравшимся, глава грузинского правительства сказал, что «членство Грузии в НАТО остается самым главным, первейшим приоритетом страны». «Это наш выбор, он основан на общих ценностях и на очень высокой и последовательной поддержке общественности Грузии членства в альянсе. Мы видим наше будущее в рамках НАТО и Европы, правительство страны делает все, чтобы значительно продвинуться в этом вопросе», — сказал Бахтадзе.

Он напомнил, что после принятого на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году исторического решения о том, что Грузия обязательно станет членом альянса, «страна прошла большой путь». Он заявил, что «сегодня в Грузии стабильная демократия, сильные государственные институты, активное гражданское общество и свободные СМИ, проведенные в стране реформы признаны примерными».

«Наши партнеры признают Грузию государством, находящимся на передовых позициях среди стран — кандидатов в НАТО. Вооруженные силы Грузии находятся на высоком показателе совместимости с силами альянса. При помощи НАТО и наших стратегических партнеров мы продолжаем усиление обороноспособности, вносим свой вклад в общую североатлантическую безопасность», — сказал Бахтадзе.

Он выразил твердую уверенность в том, что эти достижения «преобразятся в реальные шаги, и Грузия еще больше приблизится к членству в НАТО». Глава правительства отметил, что, по оценкам союзников, Грузия имеет все практические инструменты для вступления в альянс.

В то же время Бахтадзе указал, что «сближение Грузии с НАТО поможет улучшению безопасности североатлантического пространства, что равной мере коснется стран — членов альянса и его партнеров». Премьер назвал Грузию «неотъемлемым элементом безопасности Черного моря и более широкого евроатлантического региона».

«Вступление в НАТО — вопрос критического значения для Грузии, хотя приближение страны к членству в альянсе входит в интересы и самой организации. Мы считаем, что настало время сделать шаг в этом направлении, так как окно возможностей для этого открыто. Расширение НАТО в Европе является самым оправданным вариантом для укрепления мира и безопасности, а усилия Грузии дают для этого очень прочную основу», — заключил премьер-министр.

Minval.az