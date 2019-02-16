В Омске осудили азербайджанца, который пошел на ловкие ухищрения, чтобы попасть в Сибирь. Ранее 33-летний азербайджанец сменил фамилию, чтобы его пустили в Россию.

Ровно 10 лет назад иностранец совершил нападение с незаконным проникновением в жилище на Сахалине. За разбой он получил тюремный срок – 8 лет. Минюст России признал нахождение иностранца нежелательным до 2025 года. После освобождения из мест лишения свободы азербайджанец выехал на родину.

– Осознавая, что законным путем пересечь государственную границу не сможет, злоумышленник в Республике Азербайджан сменил фамилию, получил новый паспорт и в 2018 году незаконно вернулся в Россию, – сообщили в Пограничном управлении ФСБ.

После приезда в Омскую область иностранец попал в поле зрения органов безопасности. В августе 2018 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий он был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Омской области на территории Омска. Согласно решению суда, ближайшие 1,5 года азербайджанец проведет в колонии строгого режима.

Minval.az