Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом Sputnik Армения сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Встреча была предусмотрена протоколом и уже завершилась», — сказала Нагдалян.

При этом на сайте МИД России сообщается, что в присущей российско-армянским отношениям дружественной атмосфере был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Состоялся обмен мнениями по перспективам нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута важность усилий сопредседателей Минской группы.

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