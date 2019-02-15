В Томске две домашние собаки – немецкая овчарка и ротвейлер — загрызли месячную девочку, которую мать ненадолго оставила в детской кроватке, сообщает РИА Новости..

«По предварительным данным, 13 февраля 2019 года в дневное время женщина, проживающая в частном жилом секторе Томска, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки – немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных», — говорится в сообщении.

В следствии пояснили, что ребенка доставили в больницу, однако на следующий день девочка скончалась от ранений. Следователи по факту гибели младенца завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, осмотрено место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, в качестве подозреваемой допрошена мать погибшего ребенка, проводятся допросы свидетелей.

Minval.az