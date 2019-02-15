Сотрудниками полиции задержан 32-летний житель города Дербент Бейтулла Джавадов, который «продавал» чиновничьи посты.

Как передает dag.aif.ru, на сегодняшний день известно о 10 пострадавших. Аферист за услугу по продвижению по карьерной лестнице завладел деньгами в сумме не менее 15 млн рублей.

«Продажей» чиновничьих должностей Джавадов стал заниматься после того, как стал бывшим помощником депутата Народного Собрания Дагестана Лейлы Керимовой. Чтобы убедить в своих возможностях, он демонстрировал фотографии с первыми лицами республики, а также фальшивые грамоты от президента Азербайджана, президента России Владимира Путина и именные часы.

Джавадова задержали 11 февраля по ст. 91 УК РФ.

Minval.az