Грузинские власти ведут переговоры с Россией о закупках газа.

«Да, мы ведем переговоры с Россией, вероятно, закупим у России определенные объемы газа, что даст нам возможность сохранить энергобезопасность и энергонезависимость», — заявил в среду на парламентских комитетских слушаниях министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия, передает «Взгляд».

По его словам, таким образом «будет диверсификация и будет конкурентная цена на газ».

«Хотим, чтобы был не один поставщик газа, а больше», — сказал министр.

По словам Георгия Кобулия, переговоры с Россией «сложные, требуют времени», так как Грузия хочет улучшенные условия.

Министр не назвал, какие объемы газа Грузия хочет покупать у России. Он был приглашен в парламент, чтобы рассказать о переговорах с Газпромом. Ранее Грузия получала за транзит российского газа в Армению 10% от пропущенного по своей территории объема, однако год назад согласилась на монетизацию оплаты. В правительстве тогда признавали, что контракт стал менее выгодным, но отмечали, что были вынуждены заключить его.

Потребности Грузии полностью удовлетворяются поставками из Азербайджана. Заявление министра вызвало резкую критику оппозиции.

Депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе отметил, что Грузия до монетизации оставляла себе 200 млн кубометров транзитного российского газа, что в денежном исчислении составляет 40 млн долларов.

«А сейчас за транзит нам платят 11 млн долларов, то есть мы потеряли почти тридцать миллионов долларов», — заявил он.

Соглашение о транзите на этот год пока не подписано. Гоциридзе отметил, что таким образом Грузия уже почти полтора месяца пропускает в Армению российский газ без договора и выгоды.

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